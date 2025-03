Sportnews.eu - Atp Miami, il programma: apre Zverev, chiude Djokovic

Tabellone scombussolato dalla pioggia di ieri: il numero 2 al mondo dovrà disputare il suo match degli ottavi, il serbo per l’accesso in semifinaleNovak(Instagram)Non solo i giocatori, ma anche la pioggia è stata protagonista nella giornata di martedì a. Il gioco, infatti, è stato interrotto per più di tre ore a causa del temporale che si è abbattuto sulla Florida e ha, ovviamente, ritardato i match e scombussolato il. Se le partite degli azzurri sono state tutte portate a termine con le vittorie di Matteo Berrettini su Alex De Minaur e di Jasmine Paolini su Magda Linette, oltre alla sconfitta di Lorenzo Musetti con Novak, non tutti i match si sono disputati. Un po’ a sorpresa, infatti, l’incontro tra Alexandere Arthur Fils, che avrebbe chiuso gli ottavi di finale, è stato posticipato ad oggi.