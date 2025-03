Sport.quotidiano.net - Atp di Miami, Paolini batte Linette 6-3 6-2

26 marzo 2025 – Dopo oltre tre ore di attesa a causa di una pioggiante che non ha lasciato scampo alla città di, l'incontro fra l'azzurra Jasminee la polacca Magdasi è potuto disputare passando fra mille difficoltà meteo e organizzative. La tennista toscana, che nel 2025 era l'unica top ten del circuito a non aver centrato nemmeno un quarto di finale in un torneo Wta, si è guadagnata con autorità l'accesso alle semifinali di questo Master 1000 che, a questo punto, la vede gioco forza fra le favorite del torneo. Per quanto riguarda la gara, si è trattato di un match praticamente a senso unico con l'azzurra che, a parte un break subito all'inizio del primo set, ha condotto le danze senza alcun tipo di problema portando a casa con un perentorio 6-3 una prima frazione dove la polacca (semifinalista in Australia nel 2023) ha faticato tantissimo a trovare le giuste contromisure.