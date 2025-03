Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, c’è da blindare la salvezza

L’è tornato ad allenarsi ieri, al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, dopo il clamoroso ko subito contro il Città di Isernia San Leucio, ultimo in classifica. Una sconfitta pesantissima sia per la classifica che per il morale dei bianconeri che sembravano aver superato il momento di crisi con la vittoria sul Castelfidardo e il pareggio ad Avezzano prima della sosta. Da più parti però si era richiamata l’attenzione sulle difficoltà che avrebbe avuto la compagine del Patron Graziano Giordani in una sfida contro avversari che non avevano più nulla da perdere. Un richiamo a non sottovalutare i molisani, ad avere un approccio immediatamente determinato e soprattutto a non farsi prendere dalla frenesia nell’impostazione della manovra. E invece, pronti via, è arrivato il gol dell’Isernia.