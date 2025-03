Cityrumors.it - Atletica leggera, introdotto il tampone orale per determinare il sesso degli atleti

Leggi su Cityrumors.it

Una novità storica per quanto riguarda il mondo della, è statoilper definire ildi un atletaUna normativa mondiale promulgata nel 2018 per quanto concerne il mondo dell’ha imposto a tutti gliche presentano delle differenze per quanto riguarda lo sviluppo sessuale (noto come DSD) di dover abbassare i propri livelli di testoerone. Per farlo questi possono usufruire di uno speciale un trattamento ormonale che gli consente quindi di partecipare alle competizioni internazionali nella categoria femminile.ilperil– Cityrumors.itUna norma che, l’anno seguente e quindi nel 2019, è stata approvata anche dal Tas e confermata dal Tribunale federale di Losanna.