Oasport.it - Atletica, cast stellare al Golden Gala 2025: annunciati Mattia Furlani e Nadia Battocletti!

Leggi su Oasport.it

Terminata pochi giorni fa la stagione al coperto con la conclusione dei Mondiali indoor di Nanchino, per l’è giunto il momento di proiettarsi verso le gare all’aperto. In chiave azzurra uno degli appuntamenti di spicco delè rappresentato dalPietro Mennea, edizione numero 45 del prestigioso meeting italiano valevole come quinta tappa della Diamond League.Lo Stadio Olimpico di Roma accoglierà venerdì 6 giugno tante stelle internazionali tra cui due big del movimento azzurro che hanno recitato un ruolo da protagonisti la scorsa estate ai Giochi di Parigi 2024. Stiamo parlando di, attesi al Foro Italico rispettivamente nel salto in lungo e nei 5.000 metri per una serata che si preannuncia oltremodo spettacolare.se la vedrà con il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, attuale detentore del titolo olimpico, mondiale ed europeo a livello outdoor, mentre la regina del mezzofondo continentalesfiderà la fenomenale keniana Beatrice Chebet, capace di completare una clamorosa doppietta a Parigi 2024 trionfando nei 5.