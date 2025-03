Oasport.it - Atletica: arrivano i “tamponi di genere” per determinare il sesso dei concorrenti in gara

World Athletics annuncia al mondo una scelta a suo modo storica: l’introduzione, prima delle gare di, di “di” – orali – percon certezza ildeiin.A renderlo noto, in una dichiarazione riportata dall’Ansa, è stato il presidente della federazione mondiale Sebastian Coe che ha affermato: “E’ un modo molto importante per creare fiducia e mantenere un’attenzione assoluta sull’integrità della competizione femminile”.Poi ha aggiunto: “È importante perché non si tratta solo di parlare dell’integrità dello sport femminile, ma dintirlo: senza dubbio questa è la strada da percorrere”.Coe ha poi dato delucidazioni sul fatto che l’esame non sarà invadente in maniera eccessiva e che la pratica dovrebbe “entrare in gioco” in corrispondenza dei Mondiali di Tokyo del 2025, che si terranno in Giappone dal 13 al 25 settembre prossimi“Questa nuova specifica – ha concluso il manager britannico nella sua spiegazione – fornirà più trasparenza e non dovrebbe portare con sé anche appendici legali spesso legate alle gare stesse”.