Atilia la crema corpo con latte biologico di capra

Pelle idratata, morbida e luminosa. Protezione quotidiana, anche per le pelli più sensibili. Benvenuti nel mondo di, il nuovo brand beauty che unisce la forza della natura alla ricerca dermocosmetica, e che debutta con un trattamentod’eccellenza: laNaturale condi.Una formula completa, avvolgente e clean, pensata per nutrire in profondità, lenire e rigenerare. La sua texture vellutata si fonde con la pelle e lascia una sensazione di comfort immediato, senza ungere. Ideale per ogni stagione, perfetta ogni giorno.Il Lago di Como come fonte di ispirazioneIl Lago di Como è da sempre sinonimo di raffinatezza e bellezza naturale. I suoi paesaggi incantevoli, il clima mite e la ricchezza della flora locale creano un ambiente ideale per lo sviluppo di una skincare d’eccellenza, in cui natura e scienza si incontrano in perfetta armonia.