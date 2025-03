Screenworld.it - Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, la recensione: un nuovo inizio

Leggi su Screenworld.it

Quando un’idea si appoggia su una base ben solida, risulta quasi sempre folle voler rinunciare a tutto e ricominciare da capo. Sicuramente, tantissime volte, azzardo ripaga chi è abbastanza audace nel seguire la fortuna. Ma spesso, il voler resettare un intero mondo solo per uno sfizio personale, risulta spesso in una catastrofe. La saga diè probabilmente un emblema di questo concetto, siccome lungo questi anni i ragazzi di Gust Corporation non si sono mai fatti intimidire dall’azzardo. In tantissime occasioni essi sono riusciti a soddisfare le aspettative, pur cambiando le carte in tavola. Ma mai come prima, con questo, i creatori hanno rischiato praticamente tutto.A distanza di circa 2 anni dall’ultimo capitolo “canonico” della serie, Gust Corporation cerca di offrire al proprio pubblico un