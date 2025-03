Ilrestodelcarlino.it - Atei e satanisti

L’Istat ha rivelato che l'Italia è divisa in tre aree: cattolici praticanti, cattolici non praticanti, “altri”.e agnostici, da soli, fanno quasi metà degli “altri”. I credenti sono infatti l'82% (di cui 66,7% cattolici e 15,3% altro) mentre i non credenti sono il 15,3% della popolazione (di cui 9%e 6,3% agnostici). Desta un certo scalpore scoprire che l’Italia pullula di sette sataniche ed esoteriche. Consorterie del male a cui sono iscritti unicamente, agnostici e “diversamente credenti”. La percentuale di chi è affascinato dal principe delle tenebre per superficialità o per reale convinzione, non si sa. Tuttavia, accade talvolta che la famosa massima “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi” porti ad un tardivo, quando inutile rinsavimento. Le ultime parole del satanista Anton Szandor LaVey, fondatore della Chiesa di Satana, sul letto di morte sono state: "Oh mio Dio, Dio mio, cosa ho fatto! Qualcosa non va, qualcosa di molto sbagliato, qualcosa di molto sbagliato!”.