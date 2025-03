Sport.quotidiano.net - Atalanta, pazza idea. Motta in panchina se Gasperini lasciasse

Il futuro delladell’sembra intrecciato a quello della Juventus. La premessa è che Gian Pieroha un contratto fino al 2026 e ha escluso un ulteriore rinnovo, ma senza parlare di addio anticipato. Lunedì, alla consegna dei premi per lad’Oro, ha ribadito: "Io sto molto bene dove sono, poi in tutte le cose c’è un inizio e una fine. L’inizio si sa, la fine no, ma adesso noi viviamo di presente". Il presente è la corsa per i primi tre posti. La permanenza o meno di Gasp dipenderà anche dal piazzamento finale, ma non solo. Decisivi saranno gli incontri con Antonio Percassi e Stephen Pagliuca, che al momento non si sono espressi. Nel frattempo, come ogni anno, la dirigenza monitora possibili profili alternativi, tra cui (indiscrezione delle ultime ore) quel Thiagoappena esonerato dalla Juventus.