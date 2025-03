Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows Vs Elon Musk, lo scontro sui social è spettacolare e spietato

Unosenza esclusione di colpi è letteralmente esploso suiin queste ore tra Ubisoft ed, con il profilo ufficiale diche ha risposto duramente alle critiche del miliardario. Ebbene sì, tutto è iniziato con un post dell’ex producer di Blizzard, Mark Kern, che ha attaccatoper il suo presunto messaggio progressista (e woke) e per aver sponsorizzato uno streamer controverso.è intervenuto definendo il content creator un “venduto” e criticando il gioco.Come riportato da Forbes, la replica di Ubisoft è stata fulminea e tagliente: “È quello che ti ha raccontato il tizio che sta giocando con il tuo account di Path of Exile 2?” Un riferimento diretto a un episodio imbarazzante per, accusato di far giocare altri sul suo account per ottenere progressi nel gioco.