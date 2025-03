Ilrestodelcarlino.it - Assalto tra i passanti: armato con un sanpietrino aggredisce un 24enne

Forlì, 26 marzo 2025 – Mancano dieci minuti alle 16 di ieri. E nella vena centralissima di corso della Republica – a quell’ora affollata di– esplode il caos. Si scatena il panico. Con un uomo di colore che dà l’all’improvviso a un giovane che sta tranquillamente camminando sotto il portico, nell’area vicina a piazza Saffi. L’aggressore ècon un(un blocchetto di roccia utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale). Secondo alcuni testimoni l’aggressore avrebbe lanciato il sasso contro la vittima. Altre ricostruzioni sostengono invece che lo stesso assalitore si sarebbe scagliato contro l’altro stringendo in pugno il blocchetto di roccia, forse trovato lungo il corso. La vittima sulle prime cade a terra. Poi si rialza di scatto. Dolorante, riesce a fuggire, scappando verso corso Mazzini, angolo via Pedriali.