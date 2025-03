Nerdpool.it - Aspettando LE ASSAGGIATRICI di Silvio Soldini

A un giorno dall’uscita al cinema del nuovo film di, Le, vi racconto qualcosa del meraviglioso, quanto struggente, libro da cui è tratta la sceneggiatura.LA TRAMALa storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo in cui la Germania nazista è in piena espansione. Rosa Sauer, è una giovane donna che vive a Berlino e si trova a dover affrontare le conseguenze devastanti del conflitto. A causa della guerra, la sua vita cambia radicalmente: la sua famiglia è stata distrutta dai bombardamenti e la sua esistenza è segnata dalla paura e dalla privazione, non solo degli affetti ma di piccole parti di se stessa, che spariscono evanescenti nel tempo.Rosa viene reclutata come assaggiatrice per il Führer, un compito che implica assaporare i piatti a lui destinati per assicurarsi che non siano avvelenati.