"Asl, nomine salto nel buio". Sindaco in difesa di Valeri

"Siamo stupefatti per la non riconferma della dottoressa Antonella". IlGhinelli e il suo vice Tanti criticano duramente il cambio di guardia alla guida della direzione amministrativa comunicata nelle scorse ore dal direttore generale Marco Torre. Che a poche settimane dal suo insediamento cambia per due terzi il vertice dell’Azienda, lasciando fuori la direttrice amministrativa Antonellae quella sanitaria, Assunta De Luca. "Nel fare un in bocca al lupo a tutta la nuova squadra del direttore generale Marco Torre ed esprimendo soddisfazione per la conferma di Patrizia Castellucci e per la nomina di Barbara Innocenti - due professioniste aretine di primissimo ordine - non possiamo nascondere lo stupore e lo sconcerto per la mancata riconferma di Antonella". Parole che lasciano trasparire un forte disappunto ai piani alti di Palazzo Cavallo, soprattutto alla luce "dell’ottimo operato della", che nel corso del suo mandato aveva consolidato un rapporto di fiducia con sindaci e amministratori locali, garantendo stabilità e continuità nella gestione amministrativa.