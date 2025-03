Dilei.it - Ascolti tv del 25 marzo, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile non ha rivali

Martedì 25è andato in onda l’ottavo appuntamento in prima serata conDe, alla conduzione disu Rai 2, che nelle ultime settimane è sempre stato leader deglitv.Mentre il Codacons si concentra su Affari Tuoi,Desi è concentrato sullo share didove ha invitato Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone e Flora Canto. Idel programma di Rai 2 sono stati su Canale 5 il film, Riscatto d’amore, e su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene Show. Mentre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Morgane Detective geniale.Su Rete 4 a È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è occupata dei colloqui della delegazione statunitense con le controparti ucraine e con i russi in Arabia Saudita e dei temi che agitano la maggioranza del governo italiana.