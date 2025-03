Lanazione.it - Arte rubata e ritrovata. Oltre duemila reperti restituiti al Museo archeologico dell’Umbria

Arrivano da una serie di scavi illegali, attribuiti a diverse località, e dal furto di una collezione privata iche il gruppo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Roma, insieme al nucleo specializzato di Cosenza, ha donato alnazionale. Del "dono", "di eccezionale valore storico", come è stato sottolineato, si trovano oggetti italici, etruschi, greci e magnogreci recuperati nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata "Acheu", coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone. Nello specifico, ipezzi che ora andranno ad arricchire il patrimonio del Mamu, sono stati recuperati nel corso dell’attività Di indagine che ha visto eseguire 26 misure cautelari, due delle quali a carico dei presunti responsabili dell’acquisizione illecita deiumbri, sia come scavi abusivi che come vero e proprio furto.