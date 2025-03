Arrivederci campi veloci inizia la stagione sul rosso per i circuiti ATP WTA | 5 tornei dal 31 marzo al 6 aprile

Leggi su Sportface.it

Tre mesi prevalentemente giocati sul cemento, ma dalla prossima settimana iATP/WTA salutano ie inauguarano lasu terra battuta. Un antipasto, in vista degli appuntamenti più importanti a cavallo trae maggio: 3 ATP 250 per gli uomini tra Bucharest, Houston e Marrakech; restano per il momento ancora oltreoceano invece le donne, impegnate nel WTA 500 di Charleston e nel 250 di Bogotà.ENTRY LIST ATP 250 BUCARESTENTRY LIST ATP 250 HOUSTONENTRY LIST ATP 250 MARRAKECHENTRY LIST WTA 500 CHARLESTONENTRY LIST WTA 250 BOGOTAROLAND GARROS 2024Photo © Ray GiubiloCOBOLLI PROVA A USCIRE DALLA CRISI IN ROMANIAIn Romania nessun top-30 al via, ma tanti specialisti dela partire da Sebastian Baez che in questipunta a fare sempre la voce grossa. Spera di trovare finalmente le giuste sensazioni il nostro Flavio Cobolli, alle prese con un difficile avvio diricco di sconfitte.