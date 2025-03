Gamberorosso.it - Arriva la bollicina californiana prodotta con metodo italiano. Ecco come gli Stati Uniti si preparano a rimpiazzare il Prosecco

Prima o poi doveva succedere: a furia di bere Pros, glihanno ben pensato di iniziare a produrselo da soli. Il tentativo si chiama CalS, è uno sparkling rivolto ai giovani consumatori ed è appena stato lanciato sul mercato da Rack&Riddle (già sold out sull'ecommerce del gruppo), il primo produttore di spumanti negli.A voler pensar male, sembrerebbe che qualcuno, Oltreoceano si prepari ale bollicine italiane, proprio adesso che Trump sembra intenzionato a fare la guerra, a colpi di dazi, ai prodotti europei. D’altronde, il comunicato di lancio non nasconde (cosìil nome scelto, al limite dell’italian sounding) che l’ispirazione sia tutta italiana.L’ammiccamento al Pros«CalSè coltivato e prodotto in California secondo la tradizione veneziana – ammette subito il direttore generale di Rack & Riddle Mark Garaventa - L'eredità vinicola della California ha dimostrato il suo posto tra i grandi vini del mondo.