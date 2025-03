Ilfattoquotidiano.it - Arriva anche in Italia Google Ai Overview: ecco come cambia il motore di ricerca

in“AI”, la nuova funzionalità didipotenziata dall’intelligenza artificiale generativa. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono non solo trovare le informazioni che cercano, maporre domande più complesse e scoprire siti più pertinenti alle loro richieste. AIsi estende ora in Europa e, oltre all’, è disponibile in Austria, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Belgio, dove però, in questa fase iniziale, è accessibile solo in lingua inglese.La funzione permette di porre domande più articolate durante le ricerche, ottenendo risposte immediate generate da modelli linguistici avanzati. Accanto alla risposta,mostra link ben visibili verso fonti di approfondimento, semplificando l’esperienza dell’utente.