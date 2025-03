Quotidiano.net - Arresto di un quindicenne per abuso su coetanea in stazione ferroviaria a Lecce

Unè stato arrestato con l'accusa di aver abusato di unanei bagni di unain provincia dimentre il ragazzino con il quale l'adolescente aveva una relazione e che le aveva dato appuntamento aspettava in un locale adiacente. L'episodio risale al 28 luglio scorso ma si è saputo solo ora. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 15enne per l'accusa di violenza sessuale aggravata in concorso. Il ragazzino è stato messo in una comunità educativa penale minorile mentre sono in corso ulteriori accertamenti sul fidanzatino.