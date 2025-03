Primacampania.it - Arrestato ladro d’auto a Melito, ha 16 anni

– È stato sorpreso in flagranza mentre tentava di rubare una Lancia Y in sosta in via delle Palme, adi Napoli. Protagonista un 16enne del posto,dai carabinieri della locale tenenza intervenuti nel pomeriggio in seguito a una segnalazione al 112 per furto in atto.Il giovane non era solo: mentre i militari lo bloccavano, uno dei complici alla guida di un’altra vettura si è dato alla fuga, urtando e danneggiando l’auto dei carabinieri e la Lancia Y. Altri due complici sono riusciti a scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce.Il minore, su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli, è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei con l’accusa di tentato furto aggravato.Sono in corso le indagini per rintracciare i tre fuggitivi, mentre i carabinieri stanno acquisendo immagini dalle videocamere della zona per risalire ai responsabili.