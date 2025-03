Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Lo tenevano d’occhio da tempo perché sottoposto a sorveglianza speciale e, quando si sono accorti che non aveva rispettato quanto disposto dall’autorità giudiziaria competente, si sono messi sulle sue tracce perché sospettato di effettuare consegne di droga a domicilio nonostante le prescrizioni impostegli. Una volta intercettato in auto insieme ad un connazionale, c’è stato unterminato con la cattura dell’uomo. In manette è finito un tunisino già noto alle forze dell’ordine, mentre si sta ancora indagando sulla posizione dell’altro connazionale. L’operazione è stata messa a segno dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo ieri pomeriggio e, al momento, i dettagli della vicenda sono tenuti nel massimo riserbo. Erano da poco passate le 15 quando gli agenti, impegnati in un servizio di controllo a Porto San Giorgio, hanno avvistato il tunisino che non aveva rispettato l’obbligo di sorveglianza speciale e che era pertanto ricercato dalle forze dell’ordine.