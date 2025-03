Lanazione.it - Arrestati con 60mila euro di refurtiva. In due finiscono nei guai

Firenze, 26 marzo 2025 – Oltredi, tra cui numerose Gift Card Apple sottratte in un punto vendita vicino. Neisono finiti due cittadini colombiani di 46 e 21 anni,dalla polizia di Firenze dopo un controllo nell’area del parcheggio di un centro commerciale. Gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta e un uomo che riponeva qualcosa al suo interno, si sono avvicinati per un controllo di routine ed hanno notato che i due cercavano di allontanarsi frettolosamente. Durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’auto un numero cospicuo di Gift Card Apple per un valore complessivo di circa 18.000e, all’interno di una tracolla, lame per taglierino e dei tubetti di colla stick. Insospettiti, i poliziotti hanno approfondito i controlli estendendo la perquisizione all’alloggio dei due, in via del Corno, dove hanno scovato ulteriore, della stessa specie, per un valore commerciale totale di circa 63.