Movieplayer.it - Armageddon, Ben Affleck e il commento sulla trama ridicola nel DVD: "Quello che ho detto è vero al 100%"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore nei commenti inclusi nell'edizione home video della pellicola di Michael Bay aveva evidenziato l'assurdità dellaNel corso della sua nuova intervista concessa a GQ, Benha discusso il suo famigeratoaudio per l'edizione in DVD dinel quale evidenzia come il film di Michael Bay avesse unaa dir poco. Il disaster movie del 1998 vedevanei panni di A. J. Frost, un trivellatore di petrolio che si imbarca in una missione con i suoi colleghi per salvare la Terra dalla distruzione da parte di un gigantesco asteroide. Sebbene il film, interpretato anche da Bruce Willis, sia stato un successo di pubblico,ha memorabilmente sottolineato un grave difetto .