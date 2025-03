Liberoquotidiano.it - Aria di primavera con lo stile minimal chic di Bata

lancia unoper la-estate 2025. Una proposta che celebra in modo innovativo la fusione tra linee essenziali e ricercatezza. Pensata per camminare per le strade del mondo con fiducia verso il nuovo, avanzando con coraggio verso il futuro, la collezione rivisita in chiave femminile e contemporanea i modelli evergreen dell'eleganza, per essere indossati da mattina a sera. Ben prima del "demure" e del "quiet luxury", ilsi è imposto infatti fin dagli anni'90 come sinonimo di eleganza sofisticata e naturale. Non una semplice tendenza, ma un vero e proprio modo di essere, uno'confident' e naturale cheper la bella stagione colora nei toni del maquillage, dalle Mary Jane in naplack color blush alle ballerine in suede nude. Una scelta di understatement che passa anche per le nuove T-bar in pelle dalla punta tonda alle open pump in pelle con tallone chiuso.