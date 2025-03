Nerdpool.it - Arcane Stagione 2: il video musicale di “Ma Meilleure Ennemie” è un capolavoro animato

Leggi su Nerdpool.it

Riot Games e Fortiche Production hanno rilasciato ildi “Ma“, il singolo di Stromae e Pomme tratto dalla colonna sonora di2. E non è unqualsiasi: è un vero e proprio cortometraggio, diretto da Fortiche Production, che cattura l’essenza emotiva e narrativa del brano in modo spettacolare.Un’animazione da OscarIlè un mix perfetto di live-action e animazione espressiva, marchio di fabbrica di Fortiche. La regia è di Tom Gouill, fresco vincitore dell’Annie Award 2025 per la miglior animazione dei personaggi in TV/Media proprio grazie ad2. La direzione creativa è stata affidata a Pascal Charrue, Arnaud Delord e Bart Maunoury, mentre la produzione esecutiva è di Christine Ponzevera.Jinx ed Ekko: un ballo indimenticabileIlriprende la scena iconica del ballo tra Jinx ed Ekko, vista nell’episodio 7 della seconda