Arbitro Juve Genoa: designato il fischietto del match di Serie A. Chi dirigerà la sfida dell'Allianz Stadium

Attraverso un comunicato stampa, l'AIA ha indetto la designazione dell'arbitro di Juventus-Genoa. La partita è stata affidata a Rapuano. Ecco tutti i nomi che assisteranno il fischietto: le designazioni arbitrali per il match di sabato, in programma all'Allianz alle ore 18.00.

JUVENTUS – GENOA
Sabato 29/03 h.18.00
RAPUANO
TOLFO – DEI GIUDICI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA