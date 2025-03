Internews24.com - Arbitro Inter Udinese, dirige Chiffi: i precedenti con il fischietto

Leggi su Internews24.com

di Redazione: icon ilincaricato are il match in programma domenicaDomenica alle 18 si gioca il match tra, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’incontro valevole per la 30a giornata di Serie A : ecco dunque l’cherà, sfida che andrà in scena domenica 30 marzo alle ore 18 allo stadio San Siro. Il match sarà diretto da Daniele, della sezione di Padova.16a volta per ilalla direzione dei nerazzurri: nelle16 occasioni, il bilancio è di nove vittorie, cinque pareggi e due sconfitte per l’. L’ultimo incrocio tra ilpadovano e la squadra risale al derby contro il Milan, terminato 1-1 lo scorso febbraio, con la rete nel finale dell’olandese De Vrij.