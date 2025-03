Agi.it - Aprono le terme De Montel a San Siro. Il complesso termale più grande d'Europa

AGI - Apre ufficialmente il 1 aprile DeMilano, in uno dei luoghi simbolo della storia della città. Le ex Scuderie De, splendido esempio di architettura Liberty nel cuore di San, diventano oggi il piùparcourbano naturale d': oltre 16.000 mq di superficie - di cui 6.000 mq al coperto e 10.000 mq all'aperto tra corte e aree verdi - interamente dedicati al benessere e alla rigenerazione urbana. Un'iniziativa resa possibile grazie al Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (Fondo IPC), gestito da Azimut Libera Impresa SGR del Gruppo Azimut, con un investimento di 57 milioni di euro per l'acquisto e la riqualificazione della struttura, in sinergia con il Gruppo& SPA Italia. Dopo oltre tre anni di lavori, l'intervento ha permesso di trasformare un'area dimenticata in un modello di benessere contemporaneo.