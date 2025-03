Anteprima24.it - Apollosa, Parente: “Con il nuovo piano di commercio, subito l’insediamento di due nuove aziende”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 1 minutoLa Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, con Decreto n. 19, in data 21.02.2025, ha trasmesso il “Visto di Conformità” del S.I.A.D. di(Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo). Con questo passaggio, dunque, si completa l’iter amministrativo con il quale il Comune disi è dotato di un moderno strumento attuativo di pianificazione territoriale per il, regolamentando, in particolare, l’attività degli “esercizi di vicinato”, delle ” medie strutture di vendita” e delle “grandi strutture di vendita”, oltre a disciplinare l’intera rete di settore.“Con il visto di conformità da parte della Regione – dichiara il Sindaco di, Danilo– si chiude l’iter amministrativo del SIAD di, con il quale si è provveduto ad adeguare lo strumento comunale d’intervento per l’apparato distributivo alla legge regionale n.