Anziano sparito: appello del sindaco: "Chi ha notizie, aiuti le ricerche"

"Non abbiate paura. Chiunque hadell’uomo, l’ha visto da qualche parte per l’ultima volta o, magari, gli ha dato un passaggio, si confronti con le forze dell’ordine perché in questa fase ogni pista è percorribile": sono le parole usate dalAndrea Biancani, che ieri mattina si è recato in strada della Blilla per confrontarsi con i vigili del fuoco sulla scomparsa di Gianfranco Paolini, l’uomo di 82 anni che da venerdì mattina èdalla sua abitazione a Villa Ceccolini. Assieme a Biancani anche Lorenzo Paolini, figlio dell’uomo scomparso, e l’ispettore dei vigili del fuoco Federico Bianchetti: "Sono ore drammatiche e difficili, come Amministrazione comunale abbiamo voluto dare il massimo supporto e vicinanza alla famiglia di Gianfranco, con la speranza di poterlo riabbracciare presto" ha detto Biancani durante la visita.