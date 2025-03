Ilrestodelcarlino.it - Anziana sola chiama i carabinieri, i militari festeggiano con lei il compleanno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 marzo 2025 – Non tutte lete aiavvengono per denunciare furti o richiedere il pronto intervento di una gazzella. A volte le persone combattono nemici più insidiosi, come la solitudine. Così ieri, intorno alle 18, idella Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una telefonata insolita: quella di una signorache voleva condividere il suo 81esimocon gli uomini e le donne dell’Arma. Allora una pattuglia della Stazione di Calderara di Reno ha bussato alla porta della signora che li ha accolti molto felice della visita. I due, dopo aver trascorso un po' di tempo con lei ad ascoltarla e rassicurarla, prima di andar via, come segno di affetto e di vicinanza, soprattutto per farle capire che non era affatto, le hanno regalato una torta per augurarle un buon