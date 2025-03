Screenworld.it - Anxiety: la canzone virale sui social è originale? (la risposta può sorprendere)

Ladi Doechii ha catturato l’attenzione di milioni di ascoltatori suimedia, diventando rapidamente un fenomeno. Questo successo è dovuto a una combinazione di fattori che hanno contribuito a renderla un brano irresistibile per un pubblico ampio. Uno degli elementi chiave è il campionamento della famosa hit Somebody That I Used to Know di Gotye e Kimbra, che ha immediatamente evocato ricordi e connessioni emotive tra gli ascoltatori, ma non è tutto. A sua volta, il brano di Gotye campionava Sevile di Luiz Bonfà del 1967. Il che significa che la storia di questa jingle è molto più antica di quanto si possa immaginare. Questo richiamo a una melodia già conosciuta, infatti, ha sicuramente contribuito a rendere laaccattivante e familiare.Il testo diaffronta temi profondi e universali, come le lotte personali contro l’ansia e la sensazione di essere costantemente osservati e giudicati.