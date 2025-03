Oasport.it - Antonio Tiberi: “Mi sento più forte e maturo. Ayuso non è imbattibile. Al Giro d’Italia punto al podio”

ha cominciato questa sua terza stagione in maglia Bahrain-Victorious (la sesta da professionista dalla Volta ao Algarve, per poi essere al via della Tirreno-Adriatico dove ha chiuso al terzo posto della generale, con una buona condizione, ma ancora da rifinire in vista del grande obiettivo di stagione, ovverosia il. Un cammino prestabilito e deciso con cura insieme al team da compiere passo dopo passo, al fine di costruire la miglior condizione per il mese di maggio.Volta ao Algarve e Tirreno Adriatico. Che risposte hai avuto in gara?“Alla Tirreno meglio di quanto pensassi. L’Algarve è stata la prima gara di stagione e quindi la gamba non era ottimale, a differenza della Tirreno-Adriatico dove stavo bene, la gamba era buona e la condizione migliorava giorno dopo giorno ed in vista delè un aspetto molto positivo”.