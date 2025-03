Quotidiano.net - Antitrust indaga su Morellato per presunta violazione dell'articolo 101 UE

L'ha avviato un'istruttoria nei confronti diper accertare una101 del Trattato sul Funzionamento'Unione Europea, consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze., primario operatore nel settorea produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l'utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l'utilizzoe piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).