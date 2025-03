Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 26 marzo, le novità sulla morte di Pierina Paganelli

Nel nuovo appuntamento con Chi?, in onda questa sera in diretta con Federica Sciarelli, il caso di Andrea Prospero torna al centro dell’attenzione. Il giovane studente di informatica, trovato morto a Perugia, era finito in una rete oscura, dove farmaci e sostanze pericolose circolano illegalmente grazie a ricette falsificate. Ma cosa succederà nel corso della puntata? Tutte le.Chi?, ledel 26La redazione del programma di Federica Sciarelli ha ottenuto una di queste ricette contraffatte, che i giovani utilizzano per acquistare farmaci al fine di stordirsi, drogarsi o, in alcuni casi estremi, togliersi la vita. Il documento riporta il nome della regione, in questo caso l’Abruzzo, e quello della dottoressa che avrebbe prescritto il farmaco.