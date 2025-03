Ilgiorno.it - Antenne del 5G a San Giuliano, i cittadini: “Paura per la salute”

Leggi su Ilgiorno.it

SanMilanese (Milano) –del 5G: idi Sanribadiscono le loro preoccupazioni per i possibili effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla. Il Comune, dal canto suo, apre alla possibilità di stilare una mappa dei ripetitori presenti sul territorio e dotarsi di un apparecchio per la misurazione delle onde. Questi gli elementi emersi l’altra sera nell’aula consiliare del municipio, nel corso di un’assemblea organizzata dal comitato cittadino nato in seguito al posizionamento di un impianto 5G nel cortile della parrocchia dell’oratorio San Carlo Borromeo, in via De Nicola. L’incontro ha fatto seguito alla raccolta, da parte dello stesso comitato, di 751 firme per chiedere al Comune una maggiore regolamentazione del fenomeno dei ripetitori telefonici.