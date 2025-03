Lanazione.it - Anora: il film dell'anno arriva al Giunti Odeon

Firenze, 26 marzo 2025 - La Russia è vicina. A due passi dagli Stati Uniti. Lo sguardo amaro e disincantato di Sean Baker non è una novità, almeno per chi segue il cinema indipendente, quello da SundanceFestival, per intendersi: dai tempi di "Tangerine" (2015) e "Florida Project" (2017), il regista nato a Summit, nel New Jersey, racconta il volto oscuro del sogno americano e le illusioni infrantea white trash a stelle e strisce. Oggi che a cinquantaquattro anni è diventato il primo uomo dal 1954 - ma all'epoca il "signor" Walt Disney correva con più pellicole in concorso - ad aggiudicarsi quattro oscar come produttore, regista, sceneggiatore e montatore, molti si chiedono se "" - sei milioni di budget, una cinquantina incassati - sia davvero il capolavoro acclamato dalla critica: la commedia che ha unito Hollywood e Cannes - dove aveva conquistato sei mesi prima la Palma d'Oro - è stata frettolosamente liquidata da una fetta consistente del pubblico nostrano come una versione dark di Cenerentola e Pretty Woman frullati insieme, e al suo passaggio in sala - a proposito, per i ritardatarilo ripropone in versione originale sottotitolata venerdì 28 e domenica 30 marzo - la maggior parte degli spettatori italiani ha storto il naso, oppure più banalmente disertato.