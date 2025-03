Anomalia | a Ponticelli il miracolo della scuola Dal lungocollo diventa un film

Leggi su Ildenaro.it

Sessanta studenti dell’Istituto Aldo Moro diraccontano per il cinema la loro‘anomala’, il piccolo grande‘Casa dal’, che non è in Finlandia ma a NAPOLI est, il coraggio e l’impegno delle Super-mamme di vecchi e nuovi alunni, la passione dei loro docenti, l’azione che coinvolge ragazzi, insegnanti, famiglie, enti, agenzie, associazioni e maestranze specializzate. Al via con il supportopluripremiata casa di produzione Mad Entertainment, le riprese del corto ‘’ che è solo un pezzo importante di un percorso che porta lo stesso nome. Su 259 domande presentate in tutta Italia, sono stati solo dieci i progetti napoletani vincitori del bando previsto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per lapromosso da MiC e MiM. L’azione richiesta era quella di elaborare Visioni Fuori-Luogo e ‘’ le racconta perfettamente.