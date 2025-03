Nerdpool.it - Annunciato il cast di Avengers: Doomsday – Tutti gli attori Marvel confermati

Studios ha ufficialmente confermato ildi, in vista dell’uscita del film prevista per il 2026. La scorsa estate, il presidente deiStudios, Kevin Feige, avevauna nuova direzione per5, precedentemente intitolato: Kang Dynasty. Dopo la risposta tiepida al villain Kang – e l’interruzione della collaborazione con l’attore Jonathan Majors – Feige ha rivelato un nuovo antagonista del MCU: il Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. Il film è stato quindi rinominato, anche se la formazione completa dei Vendicatori non era ancora stata resa nota.Oggi, durante una diretta streaming su piattaforme come X (ex Twitter), YouTube e Instagram,Studios ha rivelato ildie confermato che il film è ufficialmente in produzione.