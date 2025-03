Nerdpool.it - Annunciato a sorpresa un Nintendo Direct per il 27 marzo

Con un annuncio a, a circa 1 settimana prima deldedicato a Switch 2,ci informa, con un post su X, di un imminentededicato aSwitch.Sintonizzati alle ore 15 di domani, 27, per un #di circa 30 minuti dedicato ai prossimi giochi per #Switch. Questa presentazione non fornirà alcun aggiornamento suSwitch 2.Guardalo qui : https://t.co/TrLObdm1WP pic.twitter.com/IyNvT9cT9P—Italia (@Italia) March 26, 2025Ilinizierà alle ore 15:00 del 272025 e durerà ben 30 minuti, fornirà informazioni sui prossimi giochi in uscita perSwitch; nessun aggiornamento su Switch 2, da quanto si apprende dal post.Non ci resta che aspettare l’evento di domani per scoprire di più sui prossimi giochi in arrivo perSwitch, in attesa di Switch 2.