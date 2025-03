Anna Prokofieva | la giornalista russa uccisa da una mina a Belgorod

Leggi su Open.online

La, corrispondente di guerra della televisione Channel One, è morta a causa dell’esplosione di unanella regione di, al confine con l’Ucraina. Lo ha riferito l’emittente Channel One. «La corrispondente di guerra di Channel Oneè morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. È successo nella regione di, al confine con l’Ucraina», ha affermato il canale televisivo. Secondo il canale la«ha calpestato unanemica». Anche un cameraman è rimasto ferito. All’inizio di marzo, la Russia ha affermato di aver respinto i tentativi di incursione dell’esercito ucraino nella regione, spesso presa di mira da attacchi aerei. Il governatore della regione Vyacheslav Gladkov ha fatto sapere che un attacco notturno con drone ha ferito un civile e causato danni minori in un condominio.