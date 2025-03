Quotidiano.net - Anna Prokofieva, chi era la giornalista russa morta a 35 anni su una mina ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 – Aveva appena 35la, corrispondente militare dell'emittente"Pervyj Kanal" e Channel 1 uccisa oggi nella regione di Belgorod, al confine con l'. La 35enne èmentre lavorava come reporter nella provincia di Belgorod, al confine con l', ha confermato l'emittente. Secondo quanto dichiarato,ha perso la vita quando il team con cui stava lavorando ha calpestato una. Nell'incidente è rimasto ferito il cameraman Dmitri Volkov. Prokofiev, 35, si era laureata in giornalismo presso l'Università dell'Amicizia tra i Popoli della Russia (RUDN) e parlava fluentemente lo spagnolo. Tra il 2020 e il 2022 ha lavorato nella redazione spagnola di Sputnik e in seguito è entrata a far parte di Channel 1 come corrispondente di guerra.