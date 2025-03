Thesocialpost.it - Angelo Duro, il comico replica alle polemiche: “Siete eterofobici, a me piace un sacco la f***”

furiose si sono scatenate a causa di un post pubblicato dalper presentare lo spettacolo previsto il 24 marzo scorso, a Bolzano. “Sono astemio da sempre, non ho mai bevuto caffè e fumato in vita mia, non mangio carne da dieci anni. – ha scrittosui social – Ma alla figa non rinuncio. E nei miei tour se ne incontra tanta. Stasera tocca alla figa di Bolzano. A seguire vi metto il calendario di tutte le città dove proverò le fighe”.Leggi anche: Leopoldo Mastelloni, la confessione dell’attore: “Ho paura, sono povero”Le accuse gravissime adLa risposta stizzita di Spazio Autogestito 77, un luogo di incontro antifascista e antirazzista a Bolzano, è arrivata a stretto giro di posta: “C’è ancora chi, nel 2025, crede che ridurre le donne a oggetti sessuali sia ‘comicità dissacrante’.