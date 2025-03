Angelina Mango torna all’Università | Vado a fare l’esame La confessione sui social

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –ta a studiare all'Università. La cantante, che da mesi è lontana dalle scene, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha mostrato il suo look per andare aun esame., dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano 'La noia' e la partecipazione all'Eurovision .