Andrea Solario maestro del colore La sfida del museo | farlo riscoprire

Forse questa mostra, la prima monografica in Italia su(1470- 1524), nato in una famiglia di scultori e architetti (i Solari, originari di Carona sul lago di Lugano) gli restituirà quella visibilità che gli spetta. In verità, è stato sempre molto amato dagli studiosi, ingiustamente dimenticato però dal grande pubblico. Eppure non è sempre stato così. A lungo i suoi dipinti sono stati attribuiti a Leonardo e ad altri, e le sue opere venivano acquistate a cifre altissime. Raggiunse notevole fama, lasciando il segno, sotto il ducato degli Sforza. A celebrare questo protagonista del momento più glorioso dell’arte milanese e sforzesca ci prova ilPoldi Pezzoli con la mostra “La seduzione dele il Rinascimento tra Italia e Francia” (dal 26 marzo al 30 giugno), presentando per la prima volta insieme, 24 capolavori di, di cui tre provenienti dal Louvre.