Oasport.it - Andrea Raccagni Noviero: “Dovrei fare la Parigi-Roubaix, percorso adatto alle mie caratteristiche”

Leggi su Oasport.it

è uno dei nomi emergenti del ciclismo italiano, approdato nella squadra maggiore della Soudal Quick-Step dopo un paio di stagioni nel Team Development. Il 21enne, che ha incominciato la stagione in Australia e poi ha disputato un paio di corse in Belgio tra cui la Bredene Koksijde Classic, sta partecipando alla Settimana Internazionale Coppi & Bartali.ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Tina Ruggeri per InBici: “È una settimana abbastanza impegnativa, oggi è l’unica giornata abbastanza semplice e i prossimi giorni lavorerò per i miei compagni, se ci sarà qualche tappa adatta proverà di nuovo. Sono qui per prepararmigrandi Classiche come la, cerchiamo di aiutare i miei compagni“.Il giovane ciclista si è poi soffermato sugli appuntamenti al Nord: “la, bisognerà vedere la condizione quando si arriva lì: prima di quella corsa avrò due gare in Belgio e poi si farà una selezione.