Andrea Prospero Xanax e ossicodone comprati con ricette false | la dottoressa in pensione e il furto di identità

e 170 milligrammi di: i farmaci che – mescolati con il vino – il 19enneha assunto per togliersi la vita lo scorso 29 gennaio sarebbero stati acquistati grazie acompilate con i dati di unain. A scoprirlo è Chi l’ha visto?, come mostra nella puntata di mercoledì 26 marzo in onda su Rai3 alle 21.20. Secondo la trasmissione, il giovane campano Iacopo Riccardi – che su Telegram si faceva chiamare “Chef” e che aveva inviato a Perugia i farmaci – era riuscito a ottenerli confalsificate. Riccardi al momento è indagato per detenzione e spaccio, mentre il 18enne romano Emiliano Volpe è agli arresti domiciliari per istigazione o aiuto al suicidio. I due, insieme a un terzo ragazzo, avrebbero assistito in diretta alla morte del giovane studente di Lanciano, incoraggiandolo a togliersi la vita.