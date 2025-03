Ilcampoonline.it - Andrea Pennacchi presenta il suo giallo su Shakespeare a Carpi

Un giovane William, ignaro del suo futuro da poeta, e un soldato di mezza età che lo scorta sono i protagonisti di “Se la rosa non avesse il suo nome”, il debutto neldi. L’attore, esperto e appassionato di, presenterà il romanzo a, sabato alle 10.30 nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, promossa dalla Biblioteca Loria. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà moderato dal giornalista Pierluigi Senatore.Il romanzo, edito da Marsilio (2024) racconta di William, lasciati momentaneamente moglie e figli nell’amata Inghilterra, è in missione per conto della Corona. La missione è segreta, segretissima, e lui, che non sa ancora di essere poeta, sbarca nelle terre della Serenissima e si stabilisce a Padova, dove c’è un inglese da trovare e riportare in patria.