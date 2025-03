.com - Andor 2, nuovo trailer e poster della serie thriller targata Lucasfilm

2, ecco ile ilcon Diego Luna e Stellan Skarsgård in arrivo su Disney+ per la sua attesissima conclusioneDisney+ ha diffuso un emozionantee unineditoseconda stagione di, lanominata agli Emmy, che in Italia tornerà per la sua attesissima conclusione il 23 aprile. Per prepararsi alla nuova stagione, su YouTube sono disponibili dei contenuti speciali di, tra cui un video del dietro le quintestagione 2 e un riassunto di 14 minutistagione 1.La seconda stagione diè ambientata mentre l’orizzonteguerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentareposta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi.